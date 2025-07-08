Fenerbahçe İlk Antrenmanını Yaptı

Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Yeni transfer Jhon Duran antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe İlk Antrenmanını Yaptı
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Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu için ilk antrenmanını yaptı.

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesi teknik direktör Jose Mourinho ve sportif direktör Devin Özek basın mensuplarıyla selamlaştı.

Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, salon çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, daha sonra sahada, ısınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana devam etti.

Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlıkları nedeniyle yer almadığı idmana, özel işleri nedeniyle ülkesine giden yeni transfer Jhon Duran da katılmadı.

Kaynak: AA

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