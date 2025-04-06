Fenerbahçe ile Trabzonspor Karşı Karşıya: Dev Mücadelede İlk Gol Geldi
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşıyor. Kritik mücadelede ilk gol geldi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşıyor. Müsabakayı hakem FIFA kokartlı Mehmet Türkmen yönetiyor. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Serkan Çimen yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Ozan Ergün.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Amrabat, Fred, Osayi, Maximin, Szymanski, Tadic, Dzeko
Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Okay, Arif, Malheiro, Mendy, Lundstram, Mustafa, Zubkov, Draguş, Banza.
CANLI | FENERBAHÇE 0-1 TRABZONSPOR
45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.
45' GOL | Draguş, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.
18' SARI KART | Fenerbahçe'de Amrabat sarı kart gördü.
13' SARI KART | Trabzonspor'da Malheiro sarı kart gördü.
7' SARI KART | Fenerbahçe'de Djiku sarı kart gördü.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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