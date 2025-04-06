Fenerbahçe ile Trabzonspor Karşı Karşıya: Dev Mücadelede İlk Gol Geldi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşıyor. Müsabakayı hakem FIFA kokartlı Mehmet Türkmen yönetiyor. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Serkan Çimen yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Ozan Ergün.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Amrabat, Fred, Osayi, Maximin, Szymanski, Tadic, Dzeko

Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Okay, Arif, Malheiro, Mendy, Lundstram, Mustafa, Zubkov, Draguş, Banza.

CANLI | FENERBAHÇE 0-1 TRABZONSPOR

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' GOL | Draguş, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.

18' SARI KART | Fenerbahçe'de Amrabat sarı kart gördü.

13' SARI KART | Trabzonspor'da Malheiro sarı kart gördü.

7' SARI KART | Fenerbahçe'de Djiku sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi