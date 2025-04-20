Fenerbahçe ile Kayserispor Karşı Karşıya: İlk Gol Geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk ediyor

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Carlos, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Baran Ali, Karimi, Nurettin, Ramazan, Mane, Nazon.

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ligde oynadığı 29 maçta 71 puan topladı ve lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Kayserispor'u deplasmanda 6-2 mağlup etmişti. ​

FENERBAHÇE'DE SON DURUMU

Fenerbahçe, Süper Lig'de son 15 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 12 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Son mağlubiyetini 7 Aralık 2024'te Beşiktaş karşısında 1-0'lık skorla almıştı. ​

İKİLİ REKABETTE ÜSTÜNLÜK KİMDE?

Fenerbahçe, Kadıköy'de Kayserispor'a karşı son 5 sezonda mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Kayserispor, Fenerbahçe'yi en son 2018-2019 sezonunda deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.​

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını korumak istiyor.

CANLI| Fenerbahçe 0-1 Kayserispor

7' GOL | Ramazan Civelek.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi