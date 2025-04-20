Fenerbahçe ile Kayserispor Karşı Karşıya: İlk Gol Geldi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. İşte mücadeleye dair tüm detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk ediyor
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Carlos, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Saint-Maximin, En-Nesyri.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Baran Ali, Karimi, Nurettin, Ramazan, Mane, Nazon.
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ligde oynadığı 29 maçta 71 puan topladı ve lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Kayserispor'u deplasmanda 6-2 mağlup etmişti.
FENERBAHÇE'DE SON DURUMU
Fenerbahçe, Süper Lig'de son 15 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 12 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Son mağlubiyetini 7 Aralık 2024'te Beşiktaş karşısında 1-0'lık skorla almıştı.
İKİLİ REKABETTE ÜSTÜNLÜK KİMDE?
Fenerbahçe, Kadıköy'de Kayserispor'a karşı son 5 sezonda mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Kayserispor, Fenerbahçe'yi en son 2018-2019 sezonunda deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını korumak istiyor.
CANLI| Fenerbahçe 0-1 Kayserispor
7' GOL | Ramazan Civelek.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Kaynak: Haber Merkezi