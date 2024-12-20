Fenerbahçe ile Eyüpspor Karşı Karşıya: Zorlu Mücadelede İkinci Gol Geldi

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta açılış maçında ikas Eyüpspor ve Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Emre Kargın’ın düdük çaldığı mücadele 20.00'de başladı. Karşılaşmada Abdullah Bora Özkara ve Furkan Ürün yardımcı hakem olarak görev yapıyor. VAR'da ise Mustafa İlker Coşkun görev alıyor.

İLK 11'LER

ikas Eyüpspor: Berke, Caner, Dos Santos, Melih, Robin Yalçın, Ruben Vezo, Ahmed Kutucu, Dorukhan, Emre Akbaba, Halil Akbunar, Mame Thiam

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat,Osayi, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

CANLI ANLATIM | EYÜPSPOR 1-1 FENERBAHÇE

45' GOL | Kostic, sol kanattan hızla topu sürerek ceza sahasına yerden pasını verdi. Penaltı noktasında bulunan En Nesyri, sol ayağıyla yerden bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

26' GOL | Caner Erkin kendi yarı alanından rakip yarı alana uzun bir pas attı. Thiam, ceza yayında solunda bulunan Ahmed Kutucu'ya topu indirdi. Ahmed'in sağ ayak içiyle çektiği şut ağlarla buluştu.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi