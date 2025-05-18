Fenerbahçe ile Eyüpspor Karşı Karşıya: İlk Gol Geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı, Ozan Ergün yönetiyor. Bersan Duran ve Samet Çiçek, maçta yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Var koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy, yer alıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Oğuz, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri

ikas Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut, Stepanenko, Emre Mor, Yalçın, Prince, Umut Bozok, Thiam

CANLI | FENERBAHÇE 1-0 EYÜPSPOR

32' GOL | Fenerbahçe'nin kullandığı korner vuruşunda top arka direğe kadar açıldı. Fred ceza sahası sağ içinden Tadic'e çıkardı. Tadic, tekte ceza sahasına çok şık bir pas çıkardı. En-Nesyri gelen topu kafayla ağlarla buluşturdu.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı

Kaynak: Haber Merkezi