Fenerbahçe İçin Kritik Gece! Şampiyonlar Ligi’nde Tur İçin Sahaya Çıkıyor

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile deplasmanda karşılaşacak. Kadıköy’de oynanan ilk maçtan 2-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, Avusturya’da da avantajını koruyarak play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.

Liebenau Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 21.30’da başlayacak. Karşılaşma TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe’nin play-off turuna yükselmesi halinde rakibi Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibi olacak. Söz konusu eşleşmenin ilk karşılaşmasında Sparta Prag, Lyon’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar yapacak.

FENERBAHÇE’NİN KAMP KADROSU

Fenerbahçe’nin Sturm Graz maçı için belirlediği kamp kadrosunda Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif ve Vedat Muric bulunuyor.

İlk karşılaşmada sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde rövanşta forma giyemeyecek. Ederson viral enfeksiyon nedeniyle, Anthony Musaba ise yaşadığı ağrılar sebebiyle kamp kadrosunda yer almadı.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe’nin Sturm Graz karşısında galibiyet veya beraberlik elde etmesi halinde sarı-lacivertliler adını play-off turuna yazdıracak. Fenerbahçe’ye 1 farklı mağlubiyet de tur için yeterli olacak. Sturm Graz’ın 2 farklı galibiyet alması durumunda mücadele uzatmalara taşınacak. Avusturya temsilcisinin 3 veya daha farklı bir skorla kazanması halinde ise Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne veda edecek ve Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek.

FENERBAHÇE’NİN AVUSTURYA KARNESİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar Avusturya takımlarıyla oynadığı 9 karşılaşmada da mağlubiyet yaşamadı. Bu mücadelelerde 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, rakip filelere 17 gol gönderirken kalesinde 6 gol gördü. Fenerbahçe, Sturm Graz ile daha önce yaptığı 3 karşılaşmada da yenilgi almadı. Sturm Graz karşılaşması, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 46. maçı olacak. Sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 45 eleme karşılaşmasında 17 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 66 gol atarken, kalesinde 52 gol gördü.Sturm Graz karşılaşmasıyla birlikte Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 304. maçına çıkmış olacak. Daha önceki 303 Avrupa kupası maçında 120 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet alan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 413 gol kaydetti ve 424 gol yedi.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.

Sturm Graz: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Seidl, Weiper, Jatta.

Kaynak: Haber Merkezi