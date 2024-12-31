Fenerbahçe Hatayspor'a Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular; idmanı çift kale maçlar ve taktiksel, bireysel çalışmalarla tamamladı.

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Fenerbahçe Hatayspor'a Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de 18'inci haftada Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Hatayspor'a Hazırlanıyor - Resim : 1

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular; idmanı çift kale maçlar ve taktiksel, bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA

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Hatayspor Fenerbahçe Deplasmanına Hazırlanıyor Hatayspor Fenerbahçe Deplasmanına Hazırlanıyor
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