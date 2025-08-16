Fenerbahçe-Göztepe Maçı Başladı! Gürsel Aksel Stadı'nda Tribünler Tıklım Tıklım

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında İzmir'de oynanan Göztepe–Fenerbahçe karşılaşması başladı. Fenerbahçe, Süper Lig’deki ilk karşılaşmasına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord karşısında sahaya çıkan kadroya göre sarı-lacivertlilerde tek değişiklik yapıldı. Mert Müldür’ün kadroda yer almaması nedeniyle Yusuf Akçiçek ilk 11'de sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında İzmir'de oynanan GöztepeFenerbahçe karşılaşmasında iki takım teknik direktörleri kadrolarında değişikliklerle sahaya çıktı. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan mücadele öncesi tribünler tıklım tıklım dolarken, taraftarlar futbol şölenine büyük ilgi gösterdi.

GÖZTEPE'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, bir önceki hafta oynanan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 oyuncu değişikliğine gitti. Rizespor karşısında ilk 11’de yer alan Taha Altıkardeş ve Miroshi bu kez yedek soyunurken, yerlerine Dennis ve Godoi görev aldı.

FENERBAHÇE KARŞISINA ŞU 11’LE ÇIKTI
  • Lis, Arda Okan Kurtulan, Bokele, Heliton, Godoi, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Juan ve Janderson.

Yedek kulübesinde ise Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Sabra, Ahmet Ildız, Efkan Bekiroğlu, İsmail Köybaşı, Ruan, Emersonn, Miroshi ve Furkan Bayır forma şansı bekledi.

MOURİNHO’DAN 1 DEĞİŞİKLİKLE BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe, Süper Lig’deki ilk karşılaşmasına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord karşısında sahaya çıkan kadroya göre sarı-lacivertlilerde tek değişiklik yapıldı. Mert Müldür’ün kadroda yer almaması nedeniyle Yusuf Akçiçek ilk 11'de sahaya çıktı.

Fenerbahçe maça şu kadroyla başladı:

İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Semedo, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, En-Nesyri ve Duran.

Kulübede ise Livakovic, İsmail Yüksek, Djiku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın ve Talisca yer aldı.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Sezonun ilk iç saha maçında Göztepe taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Maç biletlerini günler öncesinden tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı’nı tamamen doldurarak takımlarına büyük destek verdi. Tribünlerde renkli görüntüler yaşanırken, coşkulu taraftar desteği maç öncesinde dikkat çekti.

Kaynak: AA

