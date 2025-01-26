Fenerbahçe, Göztepe ile Karşı Karşıya: İlk Düdük Çaldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Fenerbahçe, Göztepe ile Karşı Karşıya: İlk Düdük Çaldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Saat 19.00’da başlayan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Serkan Çimen yapıyor. Dördüncü hakem olarak Adnan Deniz Kayatepe görev yaparken VAR’da Macar hakem Istvan Vad, AVAR’da da Ömer Faruk Turtay yer alıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Djiku, Yusuf, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En Nesyri, Dzeko

Göztepe: Lis, Nielsen, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo

CANLI | FENERBAHÇE 0-1 GÖZTEPE

25' GOL | Juan, Göztepe'yi öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Son Güncelleme:
Galatasaray, Ajax İçin Hazırlıklara Başladı Galatasaray, Ajax İçin Hazırlıklara Başladı
Öğrenen Bir Daha Ağzına Sürmeyecek: Aç Karnına Kahve İçmenin Zararı Öğrenen Bir Daha Ağzına Sürmeyecek: Aç Karnına Kahve İçmenin Zararı
Eskişehirspor Ligin İkinci Yarısını Galibiyetle Açtı Eskişehirspor Ligin İkinci Yarısını Galibiyetle Açtı
Show TV'den Kritik Hamle: Bahar Dizisine Yeni Başrol Show TV'den Kritik Hamle: Bahar Dizisine Yeni Başrol
ÇOK OKUNANLAR
Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı
SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! SGK'dan Maaş Alan Emekliler İçin Flaş Karar SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak
B Sınıfı Ehliyeti Olup Bunu Yapmayan Yandı! Hem Rekor Para Cezası Var Hem de Ehliyetine Anında El Konulacak B Sınıfı Ehliyeti Olup Bunu Yapmayan Yandı! Hem Rekor Para Cezası Var
Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı: SMS’e Tıkladığınız Anda Hesabınızdaki Paralar Sıfırlanıyor! Dolandırıcıların Yeni Hedefi Oldu Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı: SMS’e Tıkladığınız Anda Hesabınızdaki Paralar Sıfırlanıyor!
2 Yıldır Mahkeme Süreciyle Boğuşan Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti: 180 Mağaza Kepenk İndirdi 2 Yıldır Mahkeme Süreciyle Boğuşan Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti: 180 Mağaza Kepenk İndirdi