Fenerbahçe, Göztepe ile Karşı Karşıya: İlk Düdük Çaldı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Saat 19.00’da başlayan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Serkan Çimen yapıyor. Dördüncü hakem olarak Adnan Deniz Kayatepe görev yaparken VAR’da Macar hakem Istvan Vad, AVAR’da da Ömer Faruk Turtay yer alıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Djiku, Yusuf, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En Nesyri, Dzeko
Göztepe: Lis, Nielsen, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo
CANLI | FENERBAHÇE 0-1 GÖZTEPE
25' GOL | Juan, Göztepe'yi öne geçiren golü kaydetti.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
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