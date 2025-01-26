Fenerbahçe, Göztepe ile Karşı Karşıya: İlk Düdük Çaldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Saat 19.00’da başlayan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Serkan Çimen yapıyor. Dördüncü hakem olarak Adnan Deniz Kayatepe görev yaparken VAR’da Macar hakem Istvan Vad, AVAR’da da Ömer Faruk Turtay yer alıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Djiku, Yusuf, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En Nesyri, Dzeko

Göztepe: Lis, Nielsen, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo

CANLI | FENERBAHÇE 0-1 GÖZTEPE

25' GOL | Juan, Göztepe'yi öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.