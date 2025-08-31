Fenerbahçe, Gençlerbirliği Deplasmanında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Benfica yenilgisinin ardından yüzünü lige dönen Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho ile yolları ayırmıştı. Sarı lacivertliler, bu nedenle kritik mücadeleden 3 puanı hedefliyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Karşılaşma Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı. Fenerbahçe, yeni transferi Nene ile 14. dakikada golü buldu: 1-0.

Sarı lacivertliler 35. dakikada Nesyri'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Nesyri, 40. dakikada attığı ikinci golle takımını 3-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

GÜNCELLENECEK...

