Fenerbahçe, Gençlerbirliği Deplasmanında

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında Mourinho sonrası ilk maçına çıktı. Sarı lacivertliler, Gençlerbirliği deplasmanında 3 puan arıyor. İstersen bu spotu daha s

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Benfica yenilgisinin ardından yüzünü lige dönen Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho ile yolları ayırmıştı. Sarı lacivertliler, bu nedenle kritik mücadeleden 3 puanı hedefliyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Karşılaşma Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı. Fenerbahçe, yeni transferi Nene ile 14. dakikada golü buldu: 1-0.

Sarı lacivertliler 35. dakikada Nesyri'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Nesyri, 40. dakikada attığı ikinci golle takımını 3-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

GÜNCELLENECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

