Fenerbahçe, Gençlerbirliği Deplasmanında
Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında Mourinho sonrası ilk maçına çıktı. Sarı lacivertliler, Gençlerbirliği deplasmanında 3 puan arıyor. İstersen bu spotu daha s
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Benfica yenilgisinin ardından yüzünü lige dönen Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho ile yolları ayırmıştı. Sarı lacivertliler, bu nedenle kritik mücadeleden 3 puanı hedefliyor.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
Karşılaşma Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı. Fenerbahçe, yeni transferi Nene ile 14. dakikada golü buldu: 1-0.
Sarı lacivertliler 35. dakikada Nesyri'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Nesyri, 40. dakikada attığı ikinci golle takımını 3-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
