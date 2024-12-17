Fenerbahçe Galatasaray'ı Topa Tuttu! 'Adalet Değil Ayrıcalık Talebiniz Var...'
Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tartışmalı pozisyonlar gündem oldu. Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekibe yönelik çok sert bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında süregelen 'açıklama' savaşlarına bir yenisi daha eklendi. Fenerabhçe sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yayımladı.
Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tartışmalı pozisyonlar gündem oldu. Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekibe yönelik çok sert bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
2024-25 SEZONU MANŞETİ: “TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)”
16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:
-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!
-88. dakikada aleyhine penaltı çalacak cesaret yok!
-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!
-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!
-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!
-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!
-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!
Türk spor tarihinin en büyük yalanı; “Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir.” sözüyle Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!
Kaynak: Haber Merkezi