Fenerbahçe Galatasaray'ı Topa Tuttu! 'Adalet Değil Ayrıcalık Talebiniz Var...'

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tartışmalı pozisyonlar gündem oldu. Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekibe yönelik çok sert bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe Galatasaray'ı Topa Tuttu! 'Adalet Değil Ayrıcalık Talebiniz Var...'

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında süregelen 'açıklama' savaşlarına bir yenisi daha eklendi. Fenerabhçe sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yayımladı.

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tartışmalı pozisyonlar gündem oldu. Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekibe yönelik çok sert bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

2024-25 SEZONU MANŞETİ: “TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)”

16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:

-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!

-88. dakikada aleyhine penaltı çalacak cesaret yok!

-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!

-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!

-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!

-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!

-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!

Türk spor tarihinin en büyük yalanı; “Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir.” sözüyle Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!

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Kaynak: Haber Merkezi

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Galatasaray ve Fenerbahçe Mahkemelik Oluyor Galatasaray ve Fenerbahçe Mahkemelik Oluyor
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