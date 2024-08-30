Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi tamamlandı. 3 Türk takımının lig aşamasında mücadele edeceği organizasyonda, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri şu şekilde:



FENERBAHÇE



Slavia Prag

Manchester United

AZ Alkmaar

Union SG

Midtjylland

Athletic Club

Twente

Lyon



GALATASARAY



Tottenham

Ajax

PAOK

AZ Alkmaar

Elfsborg RFS

Dinamo Kiev

Malmö



BEŞİKTAŞ



Frankfurt

Ajax

Maccabi Tel Aviv

Lyon

Malmö

Bodo Glimt

Athletic Club

Twente





FORMAT DEĞİŞTİ



UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.

İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.