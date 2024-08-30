Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde fikstürler belli oldu. Bu yıl ilk kez uygulanacak formatta 8 farklı takımla karşılaşacak temsilcilerimizin ilk hafta maçları 25-26 Eylül'de oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi tamamlandı. 3 Türk takımının lig aşamasında mücadele edeceği organizasyonda, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri şu şekilde:
FENERBAHÇE
Slavia Prag
Manchester United
AZ Alkmaar
Union SG
Midtjylland
Athletic Club
Twente
Lyon
GALATASARAY
Tottenham
Ajax
PAOK
AZ Alkmaar
Elfsborg RFS
Dinamo Kiev
Malmö
BEŞİKTAŞ
Frankfurt
Ajax
Maccabi Tel Aviv
Lyon
Malmö
Bodo Glimt
Athletic Club
Twente
FORMAT DEĞİŞTİ
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.
Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.
İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
UEFA AVRUPA LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.