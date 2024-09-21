Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin VAR Hakemi Belli Oldu

Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım devam ederken, TFF maçta görev yapacak VAR hakemini açıkladı. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği dev maça VAR hakemi olarak Onur Özürtoprak atandı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, bu akşam 20.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'de derbi öncesi Galatasaray 15 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe 13 puanla ikinci sırada bulunuyor.