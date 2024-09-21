Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin VAR Hakemi Belli Oldu

Bu akşam saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Onur Özürtoprak oldu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin VAR Hakemi Belli Oldu

Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım devam ederken, TFF maçta görev yapacak VAR hakemini açıkladı. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği dev maça VAR hakemi olarak Onur Özürtoprak atandı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, bu akşam 20.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'de derbi öncesi Galatasaray 15 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe 13 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray'a Icardi'den Müjde! Takımla Beraber Çalışmaya BaşladıGalatasaray'a Icardi'den Müjde! Takımla Beraber Çalışmaya BaşladıSpor

Etiketler
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Fenerbahçe Galatasaray
Son Güncelleme:
Akın Akın Göç Alıyor! Yüzde 10 Vergi Avantajını Duyan Türkiye'den Oraya Gidiyor Akın Akın Göç Alıyor! Yüzde 10 Vergi Avantajını Duyan Türkiye'den Oraya Gidiyor
Beşiktaş'ın Borcu Açıklandı: Tam 10.6 Milyar... Beşiktaş'ın Borcu Belli Oldu
2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu! 2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu!
Galatasaray Efsanesi Melo'nun Bu Sözleri Fenerbahçelileri Çıldırtacak Melo'nun Bu Sözleri Fenerbahçelileri Çıldırtacak