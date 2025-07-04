Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Tarihi Belli Oldu

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Yeni sezon, 8-9-10-11 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. İlk Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ligin 14. haftasında oynanacak.

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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Tarihi Belli Oldu
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Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekiminde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yeni sezonda aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Yeni sezondaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 14. haftada oynanacak. Buna göre ligdeki ilk büyük maç, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 5. haftada İstanbul'da yapılacak.

Süper Lig'in ilk yarısında büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe, Galatasaray-Trabzonspor

14. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

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Kaynak: AA

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