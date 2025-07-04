Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Tarihi Belli Oldu
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Yeni sezon, 8-9-10-11 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. İlk Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ligin 14. haftasında oynanacak.
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Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekiminde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yeni sezonda aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.
Yeni sezondaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 14. haftada oynanacak. Buna göre ligdeki ilk büyük maç, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 5. haftada İstanbul'da yapılacak.
Süper Lig'in ilk yarısında büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe, Galatasaray-Trabzonspor
14. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
Kaynak: AA
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