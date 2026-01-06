Fenerbahçe finalde! Musaba Şov Yaptı
Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor’u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Musaba, ilk maçında yaptığı 2 asistle galibiyetin mimarı oldu. Bu sonuçla Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
4 takımlı yeni formatla oynanan Turkcell Süper Kupa’da ikinci yarı final mücadelesinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadı’nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanarak finale yükseldi.
MUSABA PARLADI
Fenerbahçe’nin ara transfer dönemindeki ilk takviyesi Anthony Musaba, eski takımına karşı çıktığı ilk maçta yaptığı 2 asistle galibiyetin başrolü oldu. Musaba’nın performansı, sarı-lacivertlilerin final biletini almasında belirleyici oldu.
Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren goller Kerem Aktürkoğlu (4) ve Jhon Duran’dan (67) geldi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Süper Kupa finalinde Trabzonspor’u eleyen Galatasaray’ın rakibi oldu.
