Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu Transferini KAP'a Bildirdi
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferini KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Brighton ile görüşmelerin başladığını belirtti.
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferini KAP'a bildirdi. Brighton ile görüşmelere başlandığı belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."