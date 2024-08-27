Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu Transferini KAP'a Bildirdi

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferini KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Brighton ile görüşmelerin başladığını belirtti.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu Transferini KAP'a Bildirdi

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferini KAP'a bildirdi. Brighton ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu Transferini KAP'a Bildirdi - Resim : 1

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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