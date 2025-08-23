Sarı Lacivertliler Maça Golle Başladı
Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u ağırlayan Fenerbahçe, 5. dakikada golü buldu.
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 3. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor'u Kadıköy'de konuk ediyor.
Geçen hafta İzmir'de Göztepe ile 0-0 berabere kalan sarı lacivertliler için galibiyet kritik öneme sahip.
Fenerbahçe, yıldız stoperlerinden Milan Skriniar'ın 5. dakikada bulduğu golle maçın başlangıcında 1-0 öne geçti.
