Sarı Lacivertliler Maça Golle Başladı

Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u ağırlayan Fenerbahçe, 5. dakikada golü buldu.

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 3. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor'u Kadıköy'de konuk ediyor.

Geçen hafta İzmir'de Göztepe ile 0-0 berabere kalan sarı lacivertliler için galibiyet kritik öneme sahip.

Fenerbahçe, yıldız stoperlerinden Milan Skriniar'ın 5. dakikada bulduğu golle maçın başlangıcında 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Kocaeli
