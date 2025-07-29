Fenerbahçe Evinde Sahaya Çıkıyor

Yeni sezon için hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, yarın Lazio ile özel maçta karşılaşacak.

Fenerbahçe Evinde Sahaya Çıkıyor
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Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, evindeki özel maçta İtalyan ekip Lazio ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayıp ardından Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, bu periyotta oynadığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

İstanbul'da Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Portekiz kampında Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 yenerken son müsabakasında Benfica'ya 3-2 kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle 6 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, ilk resmi karşılaşmasından önceki son sınavını Lazio karşısında verecek.

Kaynak: AA

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