Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Galatasaray derbisi hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

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Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki idmanda futbolcular, koşu ve ısınmanın ardından koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Mondihome Kayserispor maçında ilk 11’de görev alan futbolcular ise salonda yenilenme çalışması yaptı.

Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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