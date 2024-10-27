Fenerbahçe Evinde Hata Yapmadı! Salı Lacivertli Takım Bodrum FK'yı 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Bodrum FK'yı ağırladı. Sarı lacivertliler Youssef En Nesyri ve Edin Dzeko’nun golleriyle Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Evinde Hata Yapmadı! Salı Lacivertli Takım Bodrum FK'yı 2-0 Mağlup Etti

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başladı ve mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetti.

Fenerbahçe karşılaşmanın 15. dakikasında Youssef En Nesyri'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı lacivertliler bu golle maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında gol arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Edin Dzeko ile 55. dakikada ikinci golü buldu. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Amedspor’a Getirilen Taraftar Yasağı Kalktı!Amedspor’a Getirilen Taraftar Yasağı Kalktı!Spor

Kaynak: ANKA

Etiketler
Fenerbahçe Bodrum Futbol
Son Güncelleme:
29 Ekim Kutlamaları İptal Mi Edildi? Okullarda 29 Ekim Törenleri Yapılacak Mı? 29 Ekim Kutlamaları İptal Mi Edildi? Okullarda 29 Ekim Törenleri Yapılacak Mı?
FIFA'dan Halil Umut Meler'e Görev FIFA'dan Halil Umut Meler'e Görev
İngilizler Çıldırdı! Arda Güler'e Astronomik Teklif İngilizler Çıldırdı! Arda Güler'e Astronomik Teklif
Bilinmeyen Numaralar En Kolay Nasıl Sorgulanır? Bilinmeyen Numaralar En Kolay Nasıl Sorgulanır?