Fenerbahçe Evinde Hata Yapmadı! Salı Lacivertli Takım Bodrum FK'yı 2-0 Mağlup Etti

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başladı ve mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetti.

Fenerbahçe karşılaşmanın 15. dakikasında Youssef En Nesyri'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı lacivertliler bu golle maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında gol arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Edin Dzeko ile 55. dakikada ikinci golü buldu. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: ANKA