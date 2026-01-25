Fenerbahçe, Evinde Göztepe'ye Takıldı

Fenerbahçe, ağırladığı Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Böylece zirve yarışında Galatasaray’ın 3 puan gerisine düştü.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 16. dakikada Nene’nin golüyle öne geçti ancak Göztepe 24. dakikada Janderson’la eşitliği sağladı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar birer puana razı oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe 43 puanda kaldı ve lider Galatasaray’ın 3 puan gerisine düştü.

AYRINTILAR GELİYOR...

