Fenerbahçe Yıldız İsimle İmza Atmaya Çok Yakın

Yeni sezonun kadro yapılanması kapsamında santrfor transferi için harekete geçen Fenerbahçe’nin Mourinho’nun transfer listesinin başında yer alan isimde sona geldiği iddia edildi.

CNN Portugal'da yer alan habere göre, sarı-lacivertliler Sevilla forması giyen 27 yaşındaki golcü Youssef En-Nesyri'nin transferi için Sevilla ile anlaştı. Haberde, Fenerbahçe’nin pazarlıklar sonucu Faslı forvetin transferi için 20 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe’nin başına geçmesiyle dünyanın gözlerinin çevrildiği Jose Mourinho’nun en çok istediği isim olan En-Nesyri için kısa sürede resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Faslı yıldız geçen sezon 41 maçta forma giydi ve 20 gol, 3 asistlik katkı sağladı.