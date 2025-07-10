Fenerbahçe Duran'ı da Unutturacak! Mourinho Çok İstiyor

Fenerbahçe transferde vites yükseltmeye hazırlanırken, Mourinho'nun çok istediği isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kaynak: Sabah

Fenerbahçe transfer
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Fenerbahçe Duran'ı da Unutturacak! Mourinho Çok İstiyor - Resim: 1

Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Fenerbahçe’de ilk transfer bombası Al-Nassr’dan Jhon Duran ile patlatılırken, sonraki transferler için de gaza basıldı.

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Fenerbahçe Duran'ı da Unutturacak! Mourinho Çok İstiyor - Resim: 2

Teknik direktör Jose Mourinho’nun Manchester United’teki eski öğrencisi Marcus Rasford’u istediği iddia edildi.

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Fenerbahçe Duran'ı da Unutturacak! Mourinho Çok İstiyor - Resim: 3

Sabah’ın aktardığı habere göre, Mourinho’nun Rasford ile bir görüşme de yaptığı kaydedildi. Kariyerinde yeniden yükselişe geçmek isteyen İngiliz yıldızın transfere yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

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Fenerbahçe Duran'ı da Unutturacak! Mourinho Çok İstiyor - Resim: 4

Rasford’un güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak bildirilirken, Fenerbahçe’nin 7 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.

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