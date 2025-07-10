Fenerbahçe Duran'ı da Unutturacak! Mourinho Çok İstiyor
Fenerbahçe transferde vites yükseltmeye hazırlanırken, Mourinho'nun çok istediği isim ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kaynak: Sabah
Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Fenerbahçe’de ilk transfer bombası Al-Nassr’dan Jhon Duran ile patlatılırken, sonraki transferler için de gaza basıldı.
Teknik direktör Jose Mourinho’nun Manchester United’teki eski öğrencisi Marcus Rasford’u istediği iddia edildi.
Sabah’ın aktardığı habere göre, Mourinho’nun Rasford ile bir görüşme de yaptığı kaydedildi. Kariyerinde yeniden yükselişe geçmek isteyen İngiliz yıldızın transfere yeşil ışık yaktığı kaydedildi.
Rasford’un güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak bildirilirken, Fenerbahçe’nin 7 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.