Fenerbahçe, Bodrum FK'yı Yenerek 3 Puanı Kaptı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK'yi 4-2 mağlup ederek deplasmandan 3 puanla döndü.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK'ye konuk oldu ve zorlu deplasmandan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma, ilk yarısında tam 5 golle büyük heyecan yaşattı.
Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe, 5. dakikada Milan Skriniar'ın attığı golle öne geçti. Topun başına geçen Anderson Talisca, 45. dakikada farkı 3'e çıkararak durumu 4-1 yaptı.
İkinci yarıda Bodrum FK, 85. dakikada Fredy’nin attığı golle farkı 2’ye indirdi. Ancak başka gol olmayınca karşılaşma 4-2 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sona erdi.
İLK 11'LER
Maçın ilk 11'inde isimler şöyle oldu...
Bodrum FK: Rüzgar, Cenk, Ali, Chris, Üzeyir, Erkan, Ege, Musah, Okita, Pedro, Puscas.
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Szymanski, Flip Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri.
Kaynak: Haber Merkezi