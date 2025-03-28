Fenerbahçe, Bodrum FK'yı Yenerek 3 Puanı Kaptı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK'yi 4-2 mağlup ederek deplasmandan 3 puanla döndü.

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Fenerbahçe, Bodrum FK'yı Yenerek 3 Puanı Kaptı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK'ye konuk oldu ve zorlu deplasmandan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma, ilk yarısında tam 5 golle büyük heyecan yaşattı.

Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe, 5. dakikada Milan Skriniar'ın attığı golle öne geçti. Topun başına geçen Anderson Talisca, 45. dakikada farkı 3'e çıkararak durumu 4-1 yaptı.

İkinci yarıda Bodrum FK, 85. dakikada Fredy’nin attığı golle farkı 2’ye indirdi. Ancak başka gol olmayınca karşılaşma 4-2 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sona erdi.

İLK 11'LER

Maçın ilk 11'inde isimler şöyle oldu...

Bodrum FK: Rüzgar, Cenk, Ali, Chris, Üzeyir, Erkan, Ege, Musah, Okita, Pedro, Puscas.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Szymanski, Flip Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri.

Fenerbahçe'nin Rakibi Bodrum FKFenerbahçe'nin Rakibi Bodrum FKSpor

Fenerbahçe'den Efsane Geri DönüşFenerbahçe'den Efsane Geri DönüşSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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