Fenerbahçe, Beyoğlu'nda Aradığı Golü 82'de Buldu

Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı’yı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, oyunu domine etmesine rağmen golü bulmakta zorlandı, galibiyet 82. dakikada geldi.

Karşılaşma boyunca rakip kaleyi abluka altına alan Fenerbahçe, direkler ve kaleci Beytullah engeline takıldı. Üst üste kaçan fırsatların ardından kilidi kıran isim Talisca oldu. Brezilyalı futbolcu, 82. dakikada ceza sahası yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşla takımına üç puanı getirdi. Talisca'nın uzatma dakikalarında bulduğu gol de ofsayta takıldı.

Fenerbahçe, Beyoğlu'nda Aradığı Golü 82'de Buldu - Resim : 1

Kupadaki ilk maçında Beşiktaş’a kaybeden Fenerbahçe, bu galibiyetle gruptaki ilk puanlarını hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler 25 şut çektiği mücadelede tek golle kazanarak sahadan ayrıldı.

