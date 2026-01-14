Fenerbahçe, Beyoğlu'nda Aradığı Golü 82'de Buldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karşılaşma boyunca rakip kaleyi abluka altına alan Fenerbahçe, direkler ve kaleci Beytullah engeline takıldı. Üst üste kaçan fırsatların ardından kilidi kıran isim Talisca oldu. Brezilyalı futbolcu, 82. dakikada ceza sahası yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşla takımına üç puanı getirdi. Talisca'nın uzatma dakikalarında bulduğu gol de ofsayta takıldı.

Kupadaki ilk maçında Beşiktaş’a kaybeden Fenerbahçe, bu galibiyetle gruptaki ilk puanlarını hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler 25 şut çektiği mücadelede tek golle kazanarak sahadan ayrıldı.

Kaynak: Haber Merkezi