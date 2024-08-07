Fenerbahçe, Beşiktaş ve Efes’i Ters Köşeye Yatırdı: Furkan Korkmaz NBA’den Geldi O Takıma İmza Attı

NBA’de 7 sezondur mücadele eden 12 Dev Adam’ın yıldız isimlerinden Furkan Korkmaz, Avrupa’ya döndü. Bir dönem Fenerbahçe Beko, Beşiktaş ve Anadolu Efes’in istediği yıldız oyuncu, o dönem NBA’de kalmayı tercih etmişti.

Furkan Korkmaz, 7 yılın ardından dönüğü Avrupa’ya Monaco formasını giymek için döndü. A Milli Basketbolcu Furkan Korkmaz, Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon EuroLeague Play-off turunda 3-2 geçtiği Monaco ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Kaynak: Gerçek Gündem