Fenerbahçe, Beşiktaş ve Efes’i Ters Köşeye Yatırdı: Furkan Korkmaz NBA’den Geldi O Takıma İmza Attı

Furkan Korkmaz, NBA'den EuroLeague'e döndü. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş ve Anadolu Efes’in istediği 12 Dev Adam'ın yıldız imi Furkan Korkmaz, Türk takımlarını ters köşeye yatırarak, o takımla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Efes’i Ters Köşeye Yatırdı: Furkan Korkmaz NBA’den Geldi O Takıma İmza Attı - Resim: 1

NBA’de 7 sezondur mücadele eden 12 Dev Adam’ın yıldız isimlerinden Furkan Korkmaz, Avrupa’ya döndü. Bir dönem Fenerbahçe Beko, Beşiktaş ve Anadolu Efes’in istediği yıldız oyuncu, o dönem NBA’de kalmayı tercih etmişti.

Furkan Korkmaz, 7 yılın ardından dönüğü Avrupa’ya Monaco formasını giymek için döndü. A Milli Basketbolcu Furkan Korkmaz, Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon EuroLeague Play-off turunda 3-2 geçtiği Monaco ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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