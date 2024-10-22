Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa'daki Maçlarının Hakemleri Belli Oldu
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa sahnesindeki maçlarının hakemleri açıklandı.
Temsilcilerimizin Avrupa arenasında çıkacakları karşılaşmaları hakemleri belli oldu.
Fenerbahçe'nin Manchester United'ı ağırlayacağı maçın hakemi Clement Turpin olurken, Beşiktaş'ın Lyon deplasmanına çıkacağı karşılaşmayı ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yöneteceği bildirildi.
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Celje ile müsabakada Oleksii Derevinskyi düdük çalacak.
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