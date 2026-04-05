Fenerbahçe Beşiktaş Derbisinde VAR Hakemi Belli Oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.
Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadyumu'ndaki maç 20.00'de başlayacak ve derbiyi Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un derbide yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salim Mazlum üstlenecek.
VAR HAKEMİ AÇIKLANDI
Dev derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmada görev alacak VAR ve AVAR hakemlerini de açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Adnan Deniz Kayatepe yer alacak.
