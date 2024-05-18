Fenerbahçe Beko'nun yarı final rakibi belli oldu: Heyecan doruklarda

Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 83-74 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Beşiktaş Emlakjet, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe Beko'nun yarı final rakibi belli oldu: Heyecan doruklarda

Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 83-74 yenerek seriyi 2-0 kazandı. Adını yarı finale yazdıran siyah-beyazlılar, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko'nun yarı final rakibi belli oldu: Heyecan doruklarda - Resim : 1

Karşılaşmanın detayları:

Maç her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. İlk 5 dakikaya 12-7 önde giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Terry'nin etkili oyunuyla periyodu 20-18 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğe etkili başlayan Beşiktaş Emlakjet, 6 dakika 20 saniyede sayı şansı tanımadığı rakibine karşı 23-0'lık seri yakaladı ve farkı 21 sayıya çıkardı: (41-20). Kalan dakikalarda üstünlüğünü devam ettiren Beşiktaş Emlakjet, Allman ve Needham ikilisinin etkili oyunuyla soyunma odasına 45-33 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında rakibinin sayılarına karşılık veren Beşiktaş Emlakjet, 25. dakikaya 60-42 önde girdi. Konuk ekip, periyodun bitimine 2 dakika 10 saniye kala Mathews'in sayısıyla farkı 27 sayıya kadar çıkardı: (71-44). Kalan dakikalarda iyi savunma yapan Beşiktaş Emlakjet, periyodu 71-49 üstün tamamladı.

Final periyodunda Allman ve Mathews'in etkili sayılarıyla son 5 dakikaya 81-61 önde giren Beşiktaş Emlakjet, müsabakadan da 83-74 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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