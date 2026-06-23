Fenerbahçe Beko'da Khem Birch ile Yollar Ayrıldı

Fenerbahçe Beko, son 2 sezonda forma giyen Khem Birch ile yollarını ayırdı. 33 yaşındaki pivot, sarı-lacivertlilerde 6 kupa kazandı.

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Fenerbahçe Beko'da Khem Birch ile Yollar Ayrıldı
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Sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ile tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Khem Birch ile yollar ayrıldı.

'EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Kanadalı oyuncu 2024-2025 ve 2025-26 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giydi. Fenerbahçe resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tarihimizin ikinci Euroleague şampiyonluğu başta olmak üzere, formamızla 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan oyuncumuz Khem Birch’e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."

Kaynak: İHA

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