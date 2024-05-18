Fenerbahçe Beko, yarı finale adını yazdırdı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkim'i 100-71 yenerek seride durumu 2-0 yaptı. Bu galibiyetle sarı-lacivertli ekip yarı finale adını yazdırdı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Aliağa Petkimspor’u yenerek seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, adını yarı finale yazdırdı.
'TEBRİKLER FENERBAHÇE BEKO'
Sarı-lacivertli kulübün resmi X hesabından yapılan paylaşıma, yarı finale yükselmenin coşkusu yansıdı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
'Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yarı Finaldeyiz!
Tebrikler Fenerbahçe Beko!
Maç Sonucu | Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko: 71-100
Skor dağılımımız: Hayes-Davis 20, Sertaç 15, Wilbekin 14, Melih 13, Sestina 10, Biberovic 8, Şehmus 8, Emre 6, Guduric 4, Metecan 2.'
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