Fenerbahçe Beko, NBA Patentli Skylar Mays Transferini Tamamladı

Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin'in EuroLeague'in ilk haftasında yaşadığı diz sakatlığının ardından sezonu kapatmasıyla birlikte transfer çalışmalarına başlamıştı.

Kısa rotasyonuna takviye için harekete geçen sarı-lacivertliler aradığı ismi NBA'de buldu. Fenerbahçe, son dört sezonda NBA ekiplerinden Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers formaları giyen Skylar Mays ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son dört sezonda NBA ekiplerinden Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers formaları giyen Birleşik Amerikalı guard Skylar Mays (1997, 1.93) ile 2024-25 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.

Her iki guard pozisyonunda da forma giyebilen Skylar Mays, saha görüşü ve pas kabiliyetinin yanı sıra gerektiği anlarda skora katkı yapabilen bir isim.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Skylar Mays’e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz.

Kaynak: Gerçek Gündem