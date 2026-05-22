Fenerbahçe Beko Final Four’da Elendi
Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four yarı finalinde Olympiakos'a yenilerek turnuvaya veda etti.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four yarı finalinde Olympiakos 79-61 mağlup oldu. Atina’daki karşılaşmaya hızlı başlayan Olympiakos, ilk çeyreği 18-12 önde kapatırken devreye 33-24 üstün girdi.
Üçüncü periyotta farkı açan Yunan ekibi, son çeyrekte sarı-lacivertlilerin geri dönüş çabasına rağmen kontrolü bırakmadı ve sahadan 79-61 galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Beko’da Tarık Biberovic 17, Nigel Hayes-Davis 16 sayı ile öne çıkan isimler olurken, Olympiakos’ta Alec Peters 17, Sasha Vezenkov 16 sayıyla oynadı.
Kaynak: Haber Merkezi
