Fenerbahçe Beko Final Four Biletini Kaptı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında deplasmanda Zalgiris Kaunas’ı uzatmalarda 94-90 mağlup ederek Final Four’a yükseldi. Normal süresi 80-80 eşitlikle tamamlanan mücadelede sarı-lacivertliler kritik anlarda hata yapmadı ve seriyi 3-1 kazanarak adını son dörde yazdırdı. Fenerbahçe Beko’da Khem Birch ile Talen Horton-Tucker 21’er sayıyla galibiyette başrol oynadı.

TARİHİ BAŞARI

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla üst üste üçüncü, toplamdaysa sekizinci kez EuroLeague Final Four organizasyonunda yer alma başarısı gösterdi. EuroLeague Final Four heyecanı 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da yaşanacak. Fenerbahçe Beko, yarı finalde Olympiacos ile karşı karşıya gelecek.

