Fenerbahçe Beko Dört Ayrılığı Birden Duyurdu

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Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe, Arturs Zagars, Armando Bacot, Brandon Boston Jr. ve Jilson Bango ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamalarda dört oyuncuya da katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerlerinin devamında başarı diledi.

DÖRT OYUNCUYA BİRDEN VEDA EDİLDİ

2024-2025 sezonu öncesinde kadroya katılan Arturs Zagars, Fenerbahçe formasıyla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2025-2026 sezonu öncesinde takıma katılan Armando Bacot ve Brandon Boston Jr. ise sarı-lacivertli formayla 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu kazandı.

2024-2025 sezonunun ortasında kadroya dahil olan Jilson Bango da Fenerbahçe’de 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

FENERBAHÇE'DE RADİKAL DEĞİŞİM

Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında ayrılıkların sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi