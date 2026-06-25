Fenerbahçe Beko Dört Ayrılığı Birden Duyurdu
Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması çerçevesince Arturs Zagars, Armando Bacot, Brandon Boston Jr. ve Jilson Bango ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertliler daha önce Devon Hall ve Khem Birch ile de yollarını ayırmıştı.
Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe, Arturs Zagars, Armando Bacot, Brandon Boston Jr. ve Jilson Bango ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamalarda dört oyuncuya da katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerlerinin devamında başarı diledi.
DÖRT OYUNCUYA BİRDEN VEDA EDİLDİ
2024-2025 sezonu öncesinde kadroya katılan Arturs Zagars, Fenerbahçe formasıyla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
2025-2026 sezonu öncesinde takıma katılan Armando Bacot ve Brandon Boston Jr. ise sarı-lacivertli formayla 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu kazandı.
2024-2025 sezonunun ortasında kadroya dahil olan Jilson Bango da Fenerbahçe’de 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
FENERBAHÇE'DE RADİKAL DEĞİŞİM
Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında ayrılıkların sürmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi