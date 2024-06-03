Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e karşı şampiyonluk mücadelesi verecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 86-77 mağlup ederek seriyi 3-0 kazandı ve finale yükseldi.

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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e karşı şampiyonluk mücadelesi verecek

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında deplasmanda Beşiktaş Emlakjet'i 86-77 mağlup ederek seride 3-0'lık üstünlük kurdu. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, play-off final serisinde Anadolu Efes'e karşı şampiyonluk mücadelesi verecek.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Tolga Akkuşoğlu

Beşiktaş Emlakjet: Needham 19, Mitchell 1, Mathews 16, Allman 2, Simonovic 21, Yiğit Arslan 5, Berkan Durmaz, Kerem Kuthan Konan 9, Samet Yiğitoğlu 4

Fenerbahçe Beko: Calathes 14, Wilbekin 4, Pierre 12, Hayes-Davis 21, Sertaç Şanlı 17, Şehmus Hazer 2, Metecan Birsen, Papagiannis 7, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 4

1. Periyot: 20-23

Devre: 41-47

3. Periyot: 65-62

Kaynak: AA

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