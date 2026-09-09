Fenerbahçe Becao'nun Yeni Takımı Duyurdu

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun Rusya temsilcisi Rodina Moskova'ya bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu.

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Fenerbahçe Becao'nun Yeni Takımı Duyurdu
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Fenerbahççe 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Rodrigo Becao’nun Rodina Moskova’ya kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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