Fenerbahçe Becao'nun Yeni Takımı Duyurdu
Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun Rusya temsilcisi Rodina Moskova'ya bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu.
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Fenerbahççe 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Rodrigo Becao’nun Rodina Moskova’ya kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır" denildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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