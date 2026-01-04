Fenerbahçe Bastırıyor! Guendouzi İçin Geri Sayım

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin orta saha arayışında öne çıkan isimlerden Matteo Guendouzi için İtalya’da transfer iddiaları yeniden alevlendi. Sarı-lacivertlilerin Lazio ile temaslarını sıklaştırdığı, transferde kritik bir aşamaya gelindiği öne sürüldü.

ÖN ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan basınından Sportmediaset, Fenerbahçe’nin Guendouzi için Lazio ile 25 milyon euro ve bonuslar karşılığında ön anlaşma sağladığını yazdı. NTV Spor'un Sportmediaset'ten aktardığına göre, taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve sürecin hız kazandığı ifade edildi.

La Gazzetta dello Sport ise Fenerbahçe’nin 26 yaşındaki Fransız orta sahaya sezonluk 4 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme teklif ettiğini aktardı. Guendouzi’nin Lazio’daki mevcut maaşının 2,5 milyon euro olduğu hatırlatıldı.

SON MAÇI MI?

Transferle ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise bugün oynanacak Napoli maçı oldu. İtalyan basını, Guendouzi’nin bu karşılaşmada Lazio formasıyla son maçına çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Napoli maçı, transfer sürecinde sembolik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

LAZİO CEPHESİ TEMKİNLİ

Öte yandan Lazio cephesi, iddialara temkinli yaklaşıyor. Sportif direktör Angelo Fabiani, DAZN’a yaptığı açıklamada Fenerbahçe’den resmi bir teklif almadıklarını söyledi. Fabiani, "Şu anda Guendouzi’nin ayrılığı gündemde değil. Ancak Lazio’nun menfaatleri doğrultusunda her seçeneği değerlendirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

GUENDOUZİ'NİN KARİYERİ

Matteo Guendouzi, Lazio’ya 2024 yılında bonservisiyle transfer olmuştu. Kariyerinde Arsenal, Hertha Berlin ve Marsilya gibi kulüplerin formasını giyen Fransız orta saha, bugüne kadar çıktığı 372 maçta 19 gol ve 38 asist kaydetti.

