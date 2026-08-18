Fenerbahçe Basketbol Şubesinde Yeni Dönem: İsim Sponsoru Tarfin Oldu

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Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada erkek ve kadın basketbol şubelerinin yeni dönemdeki isim ve forma göğüs sponsoru belli oldu.

YENİ İSİM SPONSURU 'TARFİN' OLDU

Kulüp tarafından yapılan açıklamada iki şube için de 'Tarfin' ile anlaşıldığı duyurulurken, anlaşmanın 2 yıl boyunca geçerli olacağı belirtildi.

TÜRKİYE VE AVRUPA MÜSABAKALARINDA YER ALACAK

İş birliği kapsamında Tarfin logosu, 2026/2027 ve 2027/2028 basketbol sezonlarında takımların kompozit logolarında ve Türkiye ile Avrupa müsabakalarında giyecekleri formaların göğüs bölümünde yer alacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi