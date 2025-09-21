Fenerbahçe Başkanını Seçiyor! Ali Koç Mu, Sadettin Saran Mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CANLI FENERBAHÇE BAŞKANINI SEÇİYOR

Fenerbahçe Kulübü’nde olağanüstü genel kurul heyecanı devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen seçim ile sarı-lacivertli kulüp başkanını belirleyecek. Ali Koç ile Sadettin Saran'ın başkanlık yarışı için 49 bin 268 üye oy kullanabilecek.

10.00 OY VERME İŞLEMLERİ BAŞLADI

Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Kongresi'nde oy verme işlemi başladı.

10.26 SADETTİN SARAN SEÇİM ALANINA GELDİ

10.30 PUSULA RENKLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de 17.00'ye kadar sürecek oy verme işlemi başladı.

Beyaz pusula: Ali Koç Sarı pusula:

Sadettin Saran

AZİZ YILDIRIM'DAN İKİ ADAYA VETO

Fenerbahçe’de Genel Kurul’a katılma hakkı olan üye sayısı 49 bin 268.

Ali Koç 2018’de 20 yıldan uzun süredir başkan olan Aziz Yıldırım karşısında 16 bin 92 oyla başkan seçildi. Yıldırım 4 bin 644 oy aldı.

Koç 2021’de ise bu kez tek aday olarak seçime girdi ve 6 binden fazla oyla ikinci kez seçildi.

2024’teki kongrede ise üçüncü kez göreve seçilen Ali Koç 16 binden, Aziz Yıldırım da 10 binden fazla oy aldı.

Aziz Yıldırım bu yaz önce 16 bin 464’ten fazla imza toplanması durumunda aday olabileceğini açıkladı, sonra aday olmayacağını duyurdu, son olarak da 19 Eylül’de kongreye katılmayı düşünmediğini ve herhangi bir adaya destek vermediğini açıkladı.

Yıldırım, Eylül ayında kongre yapılmasının kulübün yararına olmayacağını yönündeki görüşünü de tekrarladı.

Fenerbahçe Kongresi, 1989’dan bu yana ilk kez eylül ayında yapılıyor.

Kulüp tarihinde ilk kez futbolda arka arkaya 11 sezon şampiyon olamadı.

Başkan Ali Koç’a yönelik eleştirilerin başında, son yedi yılda Koç’un başkanlığı sırasında futbolda sadece bir kez Türkiye Kupası’nın kazanılabilmesi geliyor.

Fenerbahçe’yi Eylül ayında kongreye götüren süreç ise kongre üyelerinin geçen sezon sonrası kulübü seçimli olağanüstü kongreye götürmek amacıyla bireysel olarak imza vermeleriyle başlamıştı.

