Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki İlk Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonun ilk maçında evinde Union SG'yi ağırlayacak. Dev karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

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Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki İlk Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Union Saint - Gilloise takımını ağırlıyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak.

Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülke federasyonundan Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmada Mathieu Vernice ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Union SG karşılaşması TRT 1 ekranlarında olacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Szymanski, İrfan Can, En Nesyri, Cengiz

Union SG: Moris, Rasmussen, Mac Allister, Ivanovic, Rodriguez, Burges, Castro-Montes, Niang, Vanhoutte, Sadiki, Machida

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