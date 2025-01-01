Fenerbahçe Atakaş Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen yeni yılın ilk idmanı, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Sahada yapılan ısınma ve çabukluk hareketleriyle sürenantrenmanın devamında iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA