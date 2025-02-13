Fenerbahçe, Anderlecht ile Karşı Karşıya: İlk Gol Geldi
Avrupa Ligi'nde play-off macerasına başlayan Fenerbahçe, evinde Belçika ekibi Anderlecht'i ağırlıyor. İşte karşılaşma ile ilgili tüm detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk ediyor.
Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayan müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetiyor. Mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Milos Boskovic yapıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
Anderlecht: Coosemans, Sardella, Lucas Hey, Adryelson, Augustinsson, Degreef, Dendoncker, Leoni, Huerta, Stroeykens, Vazquez
CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE 1-0 ANDERLECHT
11'GOL | Dusan Tadic'in golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
1' İlk düdük çaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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