Fenerbahçe, Anderlecht ile Karşı Karşıya: İlk Gol Geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayan müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetiyor. Mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Milos Boskovic yapıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Lucas Hey, Adryelson, Augustinsson, Degreef, Dendoncker, Leoni, Huerta, Stroeykens, Vazquez

CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE 1-0 ANDERLECHT

11'GOL | Dusan Tadic'in golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

1' İlk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi