Fenerbahçe, Anadolu Efes ile Yollarını Ayıran Shane Larkin'i Kadrosuna Kattı

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Anadolu Efes ile sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandıran Shane Larkin, Fenerbahçe ile anlaştı.

LARKİN 2 YILLIK İMZAYI ATTI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2026 yıllarında 8 sezon boyunca Anadolu Efes'te forma giyen 33 yaşındaki oyun kurucu şutör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Larkin, kariyerine 2013'te Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Dallas Mavericks'te başladı. New York Knicks ve Brooklyn Nets'te de görev yapan ABD asıllı Türk basketbolcu, 2016'da İspanya temsilcisi Baskonia ile anlaşarak Avrupa'ya adım attı.

Baskonia'da geçirdiği bir sezonun ardından Boston Celtics'e imza atarak yeniden NBA'in yolunu tutan Shane Larkin, 2018'de Anadolu Efes'e transfer oldu. Larkin, Efes forması ile 2 EuroLeague şampiyonluğu dahil çok sayıda başarıya imza atarak adını kulüp tarihine yazdırdı.

Larkin, Türk statüsüne geçerek A Milli Basketbol Takımı ile de çok sayıda maçta forma giydi.

Kaynak: DHA