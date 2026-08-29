Fenerbahçe Ambarabat'la Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın sözleşmesinin feshedilerek yolların ayrıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe Ambarabat'la Yollarını Ayırdı
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdürürken Sofyan Amrabat'la yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüp, Faslı orta sahanın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Sofyan Amrabat’a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" denildi.

Fenerbahçe Ambarabat'la Yollarını Ayırdı - Resim : 1

FENERBAHÇE'DE 45 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe’ye 2024-25 sezonunda kiralık olarak katılan Amrabat’ın daha sonra bonservisi alınmıştı. 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla toplam 45 resmi karşılaşmada görev yaptı. Amrabat bu maçlarda 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Geçtiğimiz sezonu İspanya LaLiga ekiplerinden Real Betis’te kiralık geçiren Faslı oyuncu, sezon sonunda Fenerbahçe’ye dönmüştü.

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