Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'e Ne Kadar Ödeyecek? Maliyeti Belli Oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiraladığı Fransız forvet oyuncusu Allan Irenee Saint-Maximin'in maliyetini duyurdu. Peki sarı-lacivertli kulüp, Maximin için yıllık kaç euro ödeyecek? İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'e Ne Kadar Ödeyecek? Maliyeti Belli Oldu

Fenerbahçe, Saudi Pro League takımlarından Al Ahli'den kiraladığı Fransız asıllı forvet oyuncusu Allan Irenee Saint-Maximin'in kulüp bütçesine olan maliyetini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada oyuncunun kiralanmasına yönelik Al-Ahli'ye 4 eşit taksitle 8 milyon Euro para ödeneceğini Saint-Maximin'in maaşının ise Al-Ahli tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8 milyon Euro, 4 eşit taksitle ödenecektir. Oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır."

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