Fenerbahçe Ali Koç'un Gerginlik Yaşadığı İddialarına Yanıt Verdi

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç’un Galatasaray derbisinin devre arasında soyunma odasına indiği ve burada gerginlik yaşandığıyla ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığıyla ilgili açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç’un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir. Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır. Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsulü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA