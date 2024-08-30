Fenerbahçe, Alanyaspor Karşısında Zorlanmadı

Trendyol Süper Lig'in 4'üncü hafta açılış maçında Alanyaspor'u evinde konuk eden Fenerbahçe, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Fenerbahçe, Alanyaspor Karşısında Zorlanmadı

Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, milli araya 3 puanla girdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Dusan Tadic (2) ve Edin Dzeko'dan geldi.

PUANINI 10'A YÜKSELTTİ

Oynadığı ilk 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, bugün de sahadan 3 puanla ayrıldı ve puanını 10'a yükseltti.

Haftaya maç fazlasıyla liderlik koltuğunda başlayan Kanarya, milli araya 3 puanla ve moralle girdi.
Ligdeki 4 mücadelede kaleyi koruyan Dominik Livakovic, bu süreçte 3'ünde kalesini gole kapattı.

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Fenerbahçe Dusan Tadic
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