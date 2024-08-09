Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan, antrenman öncesi Ganalı stoper Alexander Djiku'ya 30. yaş günü nedeniyle sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Tebrikleri kabul eden Djiku, teknik heyet ve takım arkadaşlarına sürpriz için teşekkür etti.

Kaynak: AA

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