Fenerbahçe, 90+1'de Yediği Golle Mağlup Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçında Lille karşısında 90+1'de yediği golle 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, avantajı kaptırdı.

Fenerbahçe, 90+1'de Yediği Golle Mağlup Oldu

Avrupa kupalarında tur hedefleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Lille ile deplasmanda karşılaştı.

Müsabakayı Fransız temsilcisi Lille, 2-1'lik skorla kazandı.

12. dakikada Tiago Santos ev sahibi ekibi öne geçirdi.

80. dakikada İrfan Can Kahveci şık frikik golüyle maça eşitliği getirdi. 90+1'de Zhegrova maçı 2-1'e getirdi.

RÖVANŞ MAÇI KADIKÖY'DE

Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak ikinci mücadele 13 Ağustos Salı günü saat 20:00’da başlayacak.

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